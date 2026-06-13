今回紹介するのは、Instagramに投稿された猫ちゃんの甘えん坊なひとコマ。普段は怪獣みたいに元気いっぱいなアリイちゃん。しかし、息子さんのそばでは少し様子が違うみたいです。自分から近づいて、体を預けるようにくつろぐ姿は、見ているだけで頬が緩んでしまいます。

様子はInstagramにて、11万回以上再生。視聴者からも、コメントがたくさん寄せられていました。

【動画：普段は怪獣みたいに『元気いっぱいな猫』→ママには甘えないのに、息子の前になると…微笑ましい光景】

息子ちゃんには自らべったり

Instagramアカウント「babyjunjunko」に登場した猫のアリイちゃん。

投稿に映っていたのは、くつろぐ息子さんと体を預けていたアリイちゃんの姿。リラックスしていた息子さんのお腹のあたりに、アリイちゃんがぴったり寄り添っていたみたいです。アリイちゃんは、体を横たえながらすっかり脱力モード。前足を伸ばし、顔をうずめるようにしている姿からは、安心しきっている空気が伝わってきます。

どうやら、アリイちゃんが息子さんには自ら甘えにいくとのこと。息子さんのそばでは自分のペースで甘えられるのかもしれませんね。

ママはぐちゃぐちゃ触るからにゃー

アリイちゃんの甘え方はかなり大胆。体をくねらせるように寝転がり、前足はふにゃっと曲がっています。まるで「ここ、落ち着くにゃ」とでも言いたそうな姿。息子さんのそばではとろけたような表情を見せていたようです。

一方で、ママさんにはなかなか同じように甘えてくれない模様。どうやら「ママはぐちゃぐちゃ触るからにゃー」という理由があるみたいです。猫好きなら、この距離感の難しさに思わず「分かる…」とうなずいてしまいますよね。このときのアリイちゃんは、自分のペースを大事にしながら、息子さんのそばでべったり時間を楽しんでいたのかもしれません。

甘えん坊な姿に視聴者もにっこり

アリイちゃんの様子を見た視聴者からは、「ホントいつも笑かしてくれるわ」「ご飯くれる人より兄ちゃんなのね」などの声が寄せられていました。猫と暮らしていると、「どうしてその人には甘えるの？」と思ってしまう瞬間があるものです。少しだけ寂しくなりつつも、安心して体を預ける姿を見ると、やっぱりうれしくなってしまいますよね。

Instagramアカウント「babyjunjunko」では、アリイちゃんをはじめとした猫ちゃんたちのにぎやかで可愛らしい日常が投稿されています。アリイちゃんのべったりと甘える姿には、猫の魅力がぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「babyjunjunko」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。