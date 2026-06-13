◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１０年目の男子プロバスケットボールＢリーグは、参入５季目の長崎の初優勝で節目となるシーズンを終えた。新興チームの快進撃に胸が熱くなった。レギュラーシーズンから驚かされ、快挙を支えたのが２大会連続五輪代表のフォワード、馬場雄大（３０）だ。

Ｂ１昇格初年度の２３年に「このチームがベスト」と、米国でのシーズンを終えて加入。チームは２年連続西地区６位と、これまで順風満帆の馬場が壁にぶつかった。優勝への思いが人一倍強かった背番号１８は「（考えが）すごく甘かった」と責任を痛感した。

そして今季は圧倒的な攻撃力を武器に、Ｂ３出身クラブ初の地区優勝、チャンピオンシップ（ＣＳ）進出、ＣＳ優勝と歴史的な躍進を遂げた。「達成するには光の当たらない時間が必要だった。あの時間が僕たちを強くしてくれた」。長崎入りに後悔はなく、３年間は飛躍のために必要だったとすがすがしく話した。

経験が浅い選手が多く、大黒柱の存在は頼もしく映った。決勝第１戦の前半はシュートが決まらない中、馬場が得点を重ねて鼓舞。ベンチからも積極的に声を出して士気を鼓舞した。「プレー以外のところで与える影響は大きい」と自覚を持ち、初の頂点へと導く振る舞いだった。

優勝は、チーム全員で成し遂げたものだということも忘れていない。「誰か一人が欠けても達成できなかった」と強調。熱い声援を送り続けたブースター（ファン）へも「あなたたちがいたから優勝できた」と感謝の言葉を送った姿が印象的だった。来季からはＢプレミアがスタート。新リーグとともに成長する長崎の第２章を見続けたい。（五輪担当・富張 萌黄）

◆富張 萌黄（とみはり・もえぎ） ２０年入社。ゴルフ担当を経て昨年から現職。