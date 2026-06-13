ＭＢＳテレビのバラエティー番組「痛快！明石家電視台」（土曜・後３時）の６月２０日放送回は「祝お誕生日！ 明石家さんまのなにをみとんねん！」と題して、７月１日に誕生日を迎える明石家さんまの特別企画を放送する。

スペシャルゲストには、さんまと共演多数の渋谷凪咲が登場。明石家メンバーも勢ぞろいし、にぎやかにトークを繰り広げる。また、観覧席には今年３月末に毎日放送を退社し、現在フリーアナウンサーとして活躍する武川智美の姿も。１２年間、本番組のアシスタントを務めた武川に対して、さんまがチクリと言い放った不満とは？ さらに、神対応エピソードをどうしても話したいという人気俳優の山田裕貴がＶＴＲ出演する。

収録を終えた渋谷は「さんまさんは、やはり生ける伝説の方だなって思いました。人生ずっと裏表がない、そんな素敵なさんまさんのように、私もありたいなと思います」とコメント。武川アナは入社２年目で、番組アシスタントになって間もない頃、収録終わりの新幹線が一緒になり、３時間一対一でしゃべったことを明かし「『自分の仕事が番組でどう求められているのか分からないのですが、どうしたらいいですか』という質問に対して、さんまさんがすごく熱心に答えてくださって、それが私にとっての神対応です」と当時を振り返った。

スタジオには過去に「生さんまを見たことがある」という一般観覧者５０人が集結。その時のさんまの「言動」や「神対応」、「ちょっと恥ずかしい話」など、目撃エピソードを次々に証言する。なかには、４５年前に喫茶店で働いていた女性が当時交わした会話を、さんまが「思い出した！」と返す驚きの場面もあった。