明石家さんま、驚異の記憶力発揮…45年前の出会いも「思い出した！」 一般観覧者50人「生さんまを見た！」エピソード披露
MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）の20日放送回は、MCの明石家さんまが7月1日に誕生日を迎えるのを受けて「祝お誕生日！明石家さんまのなにをみとんねん！」と題した特別企画を届ける。
【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場
スタジオには、過去に「生さんまを見たことがある！」という一般観覧者50人が集結。その時のさんまの「言動」や「神対応」、「ちょっと恥ずかしい話」など、目撃エピソードを次々に証言する。45年前、梅田の喫茶店で働いていたという女性は、20代のさんまに「ナンパされた」エピソードを披露すると、さんまが「思い出した！」と声を弾ませ、驚異の記憶力を発揮。オンもオフも多くの人に愛され続ける、さんまの魅力が詰まった目撃談の連続となる。
スペシャルゲストには、さんまと共演多数の渋谷凪咲が登場。明石家メンバーも勢ぞろいし、にぎやかにトークを繰り広げます。また、観覧席には今年3月末に毎日放送を退社し、現在フリーアナウンサーとして活躍する武川智美の姿も。12年間、本番組のアシスタントを務めた武川に対して、さんまがチクリと言い放った不満とは。さらに、神対応エピソードをどうしても話したいという人気俳優の山田裕貴がVTR出演する。
【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場
スタジオには、過去に「生さんまを見たことがある！」という一般観覧者50人が集結。その時のさんまの「言動」や「神対応」、「ちょっと恥ずかしい話」など、目撃エピソードを次々に証言する。45年前、梅田の喫茶店で働いていたという女性は、20代のさんまに「ナンパされた」エピソードを披露すると、さんまが「思い出した！」と声を弾ませ、驚異の記憶力を発揮。オンもオフも多くの人に愛され続ける、さんまの魅力が詰まった目撃談の連続となる。