女優・本仮屋ユイカの妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナが、第３子を自宅出産したことを報告した。

リイナは１３日、自身のインスタグラムを更新。「先日、３５６０ｇの女の子が無事に生まれてきてくれました 予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と記し、生まれたばかりの第３子を抱いたショットや、夫や２人の子どもに囲まれた自宅出産の様子をアップ。

「早朝始まった陣痛でしたが、なかなか赤ちゃんが降りてこず、１４：３０頃誕生。生まれてみたら、へその緒が短くて時間がかかったようです。なるほど、だからか。赤ちゃん、よくがんばってくれてありがとう 陣痛に耐えて雄叫びをあげるわたしを、人間背もたれになって支え続けてくれた夫には本当に感謝しかありません」と、“並走”してくれた夫に感謝。

「これまで通り見守る担当だと思っていたら、なんだかやることがいっぱいあったそうで、『生むのは代われないけど、お産に参加できた気がしてうれしいよ』と言ってくれたのが、とてもうれしくて、惚れ直しました 陣痛間隔も狭まり佳境に入った頃、わたしの獣のような叫び声を気に留めることもなく、キッチンでは母がお昼に肉じゃがを用意してくれていて、子どもたちはそれを食べたり、おままごとしたり」「仕事前に姉も少しだけ様子を見に来てくれて、出産には間に合わなかったものの、仕事が終わるとまたすぐに駆けつけてくれました」と母や子どもたち、姉の様子も紹介した。

「たくさんの手に支えられて、みんなの輪のまんなかに娘は生まれてきてくれました。初めての自宅出産。予定日超過で赤ちゃんを待ち続けた時間も含めて、わたしにとって本当にかけがえのない体験になりました」とつづった。

女優・本仮屋ユイカの妹であるリイナは、東海テレビのアナウンサーとして活躍後、フリーに。プライベートでは２０１６年５月に結婚し、２０１７年２月に第１子男児、２０１９年５月に第２子女児の出産を公表。昨年１２月に第３子妊娠を公表した。