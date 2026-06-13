吉尾虹樹が決勝点！　J2・J3 WEST-Bがオールスター準決勝に進出

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　JリーグオールスターDAZNカップ・1回戦の第2試合が13日に行われ、J2・J3 WEST-AとJ2・J3 WEST-Bが対戦した。

　JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。

　1回戦の第2試合ではJ2・J3 WEST-AとJ2・J3 WEST-Bが激突。試合は23分、巧みなパスワークから最後は吉尾虹樹が右足でネットを揺らしてWEST-Bが先制した。

　このまま試合は終了。勝利したWEST-Bは準決勝の第2試合で17時15分からJ1 WESTと対戦し、敗れたJ2・J3 WEST-Aは15時5分から開催されるJ2・J3 EAST-Bとの5位・6位決定戦に臨む。

【スコア】
J2・J3 WEST-A　0−1　J2・J3 WEST-B

【得点者】
0−1　23分　吉尾虹樹（J2・J3 WEST-B）


【動画】巧みなパスワークから吉尾虹樹が決勝点！