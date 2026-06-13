吉尾虹樹が決勝点！ J2・J3 WEST-Bがオールスター準決勝に進出
JリーグオールスターDAZNカップ・1回戦の第2試合が13日に行われ、J2・J3 WEST-AとJ2・J3 WEST-Bが対戦した。
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
1回戦の第2試合ではJ2・J3 WEST-AとJ2・J3 WEST-Bが激突。試合は23分、巧みなパスワークから最後は吉尾虹樹が右足でネットを揺らしてWEST-Bが先制した。
このまま試合は終了。勝利したWEST-Bは準決勝の第2試合で17時15分からJ1 WESTと対戦し、敗れたJ2・J3 WEST-Aは15時5分から開催されるJ2・J3 EAST-Bとの5位・6位決定戦に臨む。
【スコア】
J2・J3 WEST-A 0−1 J2・J3 WEST-B
【得点者】
0−1 23分 吉尾虹樹（J2・J3 WEST-B）
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
このまま試合は終了。勝利したWEST-Bは準決勝の第2試合で17時15分からJ1 WESTと対戦し、敗れたJ2・J3 WEST-Aは15時5分から開催されるJ2・J3 EAST-Bとの5位・6位決定戦に臨む。
【スコア】
J2・J3 WEST-A 0−1 J2・J3 WEST-B
【得点者】
0−1 23分 吉尾虹樹（J2・J3 WEST-B）
【動画】巧みなパスワークから吉尾虹樹が決勝点！
鹿児島・吉尾虹樹の狙い澄ました一撃🌈— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
ビューティフルゴールでついに均衡が破れる！
🏆#JリーグオールスターDAZNカップ
🆚J2•J3 WEST-A×J2•J3 WEST-B
📱#DAZN 無料ライブ配信中@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/4L2rKMXETe