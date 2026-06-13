第2子出産の木村文乃、子どもリクエストの塩焼きそば披露「ウインナー入り珍しい」「お皿も可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】女優の木村文乃が6月12日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために作った手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳ママ女優「ウインナー入り珍しい」子どもリクエストの塩焼きそば
木村は、「チビうさごはん」とつづり、食卓に用意された料理の写真を投稿。クマのデザインがあしらわれた可愛らしいお皿に盛られたウインナー入りの塩焼きそばをはじめ、ブロッコリーやトマト、ゆでたまご、キノコスープ、果物をバランス良く並べたメニューを披露している。
また、子どもから「焼きそばが食べたいの」と、リクエストされたというエピソードや、「麺は炒める前に1分ほどレンチンするとほぐすときだいぶ楽かも」と、焼きそばを作る際のコツもつづっている。
この投稿に、ファンからは「リクエストにすぐ応えてあげるの本当に素敵です」「お皿の盛り付けも彩りが良くて美味しそう」「ウインナー入り珍しい」「焼きそばづくりのコツ参考になる」「最高のお母さん」「愛情たっぷりの朝ごはんでほっこりしました」「お皿も可愛い」などという反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳ママ女優「ウインナー入り珍しい」子どもリクエストの塩焼きそば
木村は、「チビうさごはん」とつづり、食卓に用意された料理の写真を投稿。クマのデザインがあしらわれた可愛らしいお皿に盛られたウインナー入りの塩焼きそばをはじめ、ブロッコリーやトマト、ゆでたまご、キノコスープ、果物をバランス良く並べたメニューを披露している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リクエストにすぐ応えてあげるの本当に素敵です」「お皿の盛り付けも彩りが良くて美味しそう」「ウインナー入り珍しい」「焼きそばづくりのコツ参考になる」「最高のお母さん」「愛情たっぷりの朝ごはんでほっこりしました」「お皿も可愛い」などという反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】