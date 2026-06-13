「眩しいくらい素敵」私服姿に肩見せドレス姿も…なでしこDF北川ひかるの思い出ショットに反響！「とても楽しそう」
日本女子代表のDF北川ひかるが公開したショットに反響が寄せられている。
イングランド女子リーグのエバートンウィメンでプレーする北川は６月12日、自身のインスタグラムを更新。「memories オフも充実させていきたいと思います」と綴り、記憶や思い出を振り返る複数枚の写真を公開した。
投稿では、なでしこジャパンのチームメイトたちと代表のトレーニングウェア姿で笑顔を見せるショットをはじめ、私服でリラックスした表情を浮かべる写真や、肩をのぞかせた紺色のドレスに身を包んだ一枚、プレー写真など、今シーズンを振り返る多彩なショットを披露した。
充実した日々を切り取った投稿に、ファンも即反応。コメント欄には「とても楽しそう」「ドレス姿かっこいい」「笑顔が眩しいくらい素敵」「美しすぎる」「しかしドレス姿がまた」「たっぷり充実させて下さい」「とっても素敵」など、絶賛の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「とっても素敵」私服姿から華麗なドレス姿まで！ 北川ひかるのメモリーショット集！
イングランド女子リーグのエバートンウィメンでプレーする北川は６月12日、自身のインスタグラムを更新。「memories オフも充実させていきたいと思います」と綴り、記憶や思い出を振り返る複数枚の写真を公開した。
投稿では、なでしこジャパンのチームメイトたちと代表のトレーニングウェア姿で笑顔を見せるショットをはじめ、私服でリラックスした表情を浮かべる写真や、肩をのぞかせた紺色のドレスに身を包んだ一枚、プレー写真など、今シーズンを振り返る多彩なショットを披露した。
充実した日々を切り取った投稿に、ファンも即反応。コメント欄には「とても楽しそう」「ドレス姿かっこいい」「笑顔が眩しいくらい素敵」「美しすぎる」「しかしドレス姿がまた」「たっぷり充実させて下さい」「とっても素敵」など、絶賛の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「とっても素敵」私服姿から華麗なドレス姿まで！ 北川ひかるのメモリーショット集！