◇MLB ブリュワーズ 6-0 フィリーズ(日本時間13日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が15奪三振で1安打完封勝利。100球未満での完封“マダックス”を達成し、最速104.5マイル(約168.2キロ)をマークするなど驚きの快投を見せました。

“怪物右腕”は初回、先頭のカイル・シュワバー選手を104.5マイルの直球で三振に切ると、3者連続三振を奪う絶好のスタート。その後3回までに8つの三振を奪う驚異的なピッチングを披露します。

4回にはシュワバー選手にこの日唯一のヒットを許しましたが、その後ダブルプレーに打ち取りこの回も打者3人でイニングを終えました。

その後も毎回の奪三振ショーを披露し、相手打線に付け入る隙を与えなかった右腕。この日は9回95球、打者27人、1被安打、15奪三振、無失点で完封しました。

ミジオロウスキー投手は防御率1.34、奪三振131とし、ともにメジャートップに。昨季“怪物新人”としてメジャーデビューを飾った右腕がメジャーを席巻しています。