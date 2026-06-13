M!LK「好きすぎて滅！」が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀バイラル楽曲賞 佐野勇斗「ファンのみんなを喜ばせたくて続けてきた」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・SGCホール有明で開催され、各部門の受賞者が発表された。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
最優秀バイラル楽曲賞には、M!LKの「好きすぎて滅！」が選出された。授賞式に出席した佐野勇斗は、「素敵な賞をありがとうございます。12年目ですけど、正直音楽の正解はわからないですが、ファンのみんなを喜ばせたくて続けてきました。ありがとうございました」と感謝を語った。同曲は「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP」も受賞した。
Premiere Ceremonyは、クラシックアレンジされたYELLOW MAGIC ORCHESTRA「RYDEEN」の生演奏で幕を開けた。司会は森香澄と、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦が務め、授賞式を盛り上げた。
なお、主要6部門の最優秀賞を発表するGrand Ceremonyは、この日午後7時30分に開催される。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
最優秀バイラル楽曲賞には、M!LKの「好きすぎて滅！」が選出された。授賞式に出席した佐野勇斗は、「素敵な賞をありがとうございます。12年目ですけど、正直音楽の正解はわからないですが、ファンのみんなを喜ばせたくて続けてきました。ありがとうございました」と感謝を語った。同曲は「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP」も受賞した。
なお、主要6部門の最優秀賞を発表するGrand Ceremonyは、この日午後7時30分に開催される。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。