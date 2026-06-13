シンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、公式サイトを更新し、同日予定されていた新潟公演の延期を発表した。

「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』6月13日(土)新潟公演延期のお知らせ」と題し、「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました」と説明。「協議を重ね、なんとか開催できる方法を模索しましたが、『延期』という判断をさせていただきました」と発表した。

続けて「直前のお知らせとなり誠に申し訳ございません」と謝罪し、「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様へは多大なご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解、ご了承いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

さらに「振替公演を実施すべく調整を進める予定ですが、やむを得ず中止とさせていただく場合もございますので予めご了承ください」とし、「なお、ご購入いただいておりますチケットはそのまま振替公演に有効となります。振替公演日にご都合の合わない方、又は中止が決定した場合にはチケットの払戻しを受け付けさせていただきます」と案内をした。

そして「延期」及び「中止」、その後の払戻方法などは改めて下記のサイトにてご案内させていただきます。今後の状況につきましては随時ナオト・インティライミ HPにてお知らせいたします。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。