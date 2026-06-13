俳優の小澤征悦がＭＣとして１３日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）に出演。９日、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）を悼んだ。

この日の番組冒頭で映画、バラエティー番組、ＣＭと活躍した玉緒さんの足跡を振り返ると「僕も実は作品でご一緒させてもらったことはないんですけど、芝居をさせてもらったことはないんですけど、スタジオでお会いさせてもらった時にごあいさつにうかがったら、本当に初めましてだったんですけど、昔から知ってるような、あの大きな笑顔で、心で受け入れてくださって。一瞬、昔から知ってるんじゃないかと、こっちが勘違いするぐらい受け入れてくれる大きさっていうのを、すごく感じました」と回顧。

「中村玉緒さんが映画のフレームの中にいると絵が締まる」と話すと「（夫の）勝新太郎さんも玉緒さんがいたから（大きな仕事が）できたんじゃないかって。碇（いかり）のような存在というか、船で言うところのアンカーっていう形で支えてくれたんじゃないかって（思う）」と続けていた。