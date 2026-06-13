卓球女子で五輪２大会連続メダルの福原愛さんが１３日、関西テレビのトークバラエティー番組「おかべろ」（土曜・後２時２８分）で３年ぶりとなる地上波番組出演を果たした。

ナインティナインの岡村隆史が、とある飲食店の常連客として店に訪れた有名人に質問していく“シチュエーショントークバラエティー”。店主のＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・石田明とともに、有名人からここだけの話を聞き出す番組となっている。

福原さんは昨年１２月に年下の知人男性との再婚と妊娠を公表。４月に出産したことを発表した。妊娠中にネイルの専門学校に通っていたことを明かした。岡村から「専門学校に行ったら『福原愛ってなるやん』」との質問に「ばれていないのか、マスクもしているし、皆さん爪しか見ていないので」と、意外と大丈夫だったことを語った。

ネイルの免許も取得予定で、勉強中。「（テスト）当日に子どもが中耳炎になっちゃって、その日に行けなかったんですけど、また夏に挑戦しようと思っています」と、再挑戦を宣言した。初回か２回目の自身のネイルの写真に「下手すぎる」と大爆笑。その後、猛練習して、きれいなバラを描いたネイルの写真を披露した。