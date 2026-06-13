卓球女子で五輪２大会連続メダルの福原愛さんが１３日、関西テレビのトークバラエティー番組「おかべろ」（土曜・後２時２８分）で３年ぶりとなる地上波番組出演を果たした。

ナインティナインの岡村隆史が、とある飲食店の常連客として店に訪れた有名人に質問していく“シチュエーショントークバラエティー”。店主のＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・石田明とともに、有名人からここだけの話しを聞き出す番組となっている。

福原さんは昨年１２月に年下の知人男性との再婚と妊娠を公表。今年４月に出産したことを発表した。「学生の頃からの知り合いで、色々相談にのってくれていました」と夫とのなれ初めを明かした。

結婚の決め手については「話をちゃんと聞いてくれる。なんでも言えるし言っても怒られない。安定している人でありがたい」と笑顔をのぞかせた。正式なプロポーズはなかったそうで「旦那さんのお義母さんから『もし良かったらちゃんと入籍とかして、ちゃんとした方がいいんじゃない』と言っていただきまして」と衝撃の告白。その後、お互いにカレンダーを見ていつがいいか相談したことを語った。

ネットニュースは夫にアプリごと削除されたという。「毎朝起きてはネットニュースを見るのが趣味」と話すと、岡村も「ちょっとだけ開けて出てると思ったらパッと消す」と同意。福原さんは「１５分くらい落ち込みませんか」と尋ねると、岡村も「違うこと考えてもそのことばっかりずっと考える」と共感した。