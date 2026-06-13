「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、肩出しオーバーサイズTシャツコーデが話題「小物使いの天才」「可愛くて格好良くてセクシー」
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が6月11日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズTシャツを使ったスタイリングを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「肌見せのバランスが絶妙」肩出しオーバーサイズTシャツコーデ
瀬川は「最近、洋楽ばっかり」とコメントし、夜の屋外で撮影した写真を複数枚投稿。白いオーバーサイズのTシャツをワンショルダーで着こなし、美しい肩のラインとデコルテを覗かせたコーディネートを公開した。フロントにロゴが施されたルーズなトップスに、スタッズ付きのベルトを合わせ、インナーの赤い紐がアクセントとして映えている。
この投稿に「肩出しスタイル似合いすぎ」「格好いい着こなし」「肩もデコルテも綺麗」「肌見せのバランスが絶妙でおしゃれ」「小物使いの天才」「可愛くて格好良くてセクシー」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」5回参加美女「肌見せのバランスが絶妙」肩出しオーバーサイズTシャツコーデ
◆瀬川陽菜乃、肩出しオーバーサイズTシャツコーデ披露
瀬川は「最近、洋楽ばっかり」とコメントし、夜の屋外で撮影した写真を複数枚投稿。白いオーバーサイズのTシャツをワンショルダーで着こなし、美しい肩のラインとデコルテを覗かせたコーディネートを公開した。フロントにロゴが施されたルーズなトップスに、スタッズ付きのベルトを合わせ、インナーの赤い紐がアクセントとして映えている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に「肩出しスタイル似合いすぎ」「格好いい着こなし」「肩もデコルテも綺麗」「肌見せのバランスが絶妙でおしゃれ」「小物使いの天才」「可愛くて格好良くてセクシー」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】