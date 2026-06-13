元AKB48メンバー、大胆オフショル姿で美肩ライン輝く「セクシーで大人っぽい」「いい女感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】元AKB48で現在は起業家の島田晴香が6月11日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を公開した。
【写真】元AKB48メンバー「セクシーで大人っぽい」美肩ライン際立つ大胆オフショル姿
島田は「お久しぶり 生きてます」と近況を報告するとともに「強風で髪の毛ボサボサだけど」と記し、ガラス張りの建物を背に撮影した写真を投稿。ネックラインが大きく開いたグレーのオフショルダートップスにデニムパンツを合わせたスタイルで、カメラから目線を外してポーズをとる姿が収められており、美しい肩のラインとほっそりとした二の腕が輝くショットとなっている。
この投稿は「透明感爆発してる」「肌がツヤツヤ」「セクシーで大人っぽい」「何着ても似合う」「いい女感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB48メンバー「セクシーで大人っぽい」美肩ライン際立つ大胆オフショル姿
◆島田晴香、美肩ライン輝くオフショル姿披露
島田は「お久しぶり 生きてます」と近況を報告するとともに「強風で髪の毛ボサボサだけど」と記し、ガラス張りの建物を背に撮影した写真を投稿。ネックラインが大きく開いたグレーのオフショルダートップスにデニムパンツを合わせたスタイルで、カメラから目線を外してポーズをとる姿が収められており、美しい肩のラインとほっそりとした二の腕が輝くショットとなっている。
◆島田晴香の投稿に反響
この投稿は「透明感爆発してる」「肌がツヤツヤ」「セクシーで大人っぽい」「何着ても似合う」「いい女感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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