お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演し、新婚生活について語った。

今年1月に結婚と第1子誕生を公表した。MC明石家さんまからもご祝儀をもらったといい、「ありがとうございました」と感謝した。さんまは相当に奮発したのか、「ケンコバか…（出費が）痛いな」とぶっちゃけ、「何で会うねやろって」とボヤいた。

ケンコバの妻は20歳下だという。「気の強い妻なんですよ。ずいぶん引っ張っていただいている。年下だけど」と明かした。

妻は我が子に寄り添いながら寝ているという。「僕も知らなかったんですけど、ベッドインベッドというのがあって。ベッドに赤ちゃん用のベッドを設置するんです。だから、めちゃスペースがなくなって、そこに赤ちゃん、妻が横にね、沿うように寝ていて。僕だけ避難所生活みたいに床で寝ている」と笑わせた。

さんまからは「そっちの方がええみたいだけどな…。別部屋がええみたいやぞ？夫婦生活を長く続けるためには」と助言が。ケンコバは「誰がアドバイスしてるんですか」とツッコミを入れていた。

さんまは「一緒に寝とったからねえ…」とつぶやいていた。