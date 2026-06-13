卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。地上波では3年ぶりのテレビ出演を果たした。

同番組は、福原さんが幼少期から共演経験のある「ナインティナイン」岡村隆史と、「NON STYLE」石田明がMCを務め、ゲストに根掘り葉掘り質問するトークバラエティ。福原は「いろいろとお騒がせしてすみません」と登場した。

3年ぶり地上波テレビ出演。関西のバラエティーで大丈夫なのかと聞かれると「マネジャーから今日で全てが決まると言われているので」と力強く応じ、岡村と石田を笑わせ「呼んでいただいてありがとうございます」と感謝した。

番組では福原さんが昨年結婚、今年出産したことが明かされ、空白の3年間については「濃い毎日でした」と回顧。外出できていたかと聞かれると「出れてない時のありましたね。外へ出ることに対しての恐怖が凄いあったりして。当時からずっとお世話になっていたメークさんが“こんなんじゃダメだよ”って半ば無理やり連れ出してくれたりとか」と明かした。

福原さんを巡っては、2016年に卓球五輪元台湾代表の江宏傑さんと国際結婚し17年に長女、19年に長男が誕生。だが21年に福原さんは台湾から単身帰国。その頃、福原さんと知人男性との“不倫疑惑”報道、江さん側には“モラハラ疑惑”が持ち上がり、同年7月に離婚を発表した。

2人の子供の親権は、離婚後も父母双方が持つ「共同親権」となるとし、子供たちは台湾で暮らしていたが、22年7月に福原さんが長男だけを連れて日本へ帰国。江さんが日本の裁判所に長男の即時引き渡しの保全命令を求める審判を申し立て認められたが、福原さん側と連絡が取れないと“連れ去り”を主張。福原さん側は連絡を受けていないと声明を出し、江さん側が強制執行の申し立てを行うなどトラブルに発展していたが、24年3月に和解が成立した。

その後、今年4月に自身公式サイトで出産したことを発表した。