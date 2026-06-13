就職、結婚、将来設計など、一般的な価値観から大きく外れた生き方。目的を持たず生きていくのは、究極の自由なのか。無謀なのか。『ABEMA Prime』では、軽バンで全国のパチンコ店を巡る、“旅打ち車上生活者”に密着し、話を聞いた。

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■軽バンで全国のパチンコ店を巡る48歳・男性

全国のパチンコ店を巡り、軽バンで車中泊をしながら自炊もこなす、エスパーヨシカワ氏（48）。1日のスケジュールについて、「朝7時ぐらいに起きて、ジムへ行き、シャワーを浴びて、ついでに筋トレをする。それからパチンコ店に行く。夜まで打って、終わったらスーパーに買い出しに行く。その後、まだ体力があったら風俗店に行き、それで寝るみたいな感じだ。大体12時ぐらいに寝ている」と明かす。

主な生活費はスマートフォンで行う株式投資で稼いでおり、1年分ほどやりくりできる貯蓄はあるという。パチンコには月40万突っ込んでいるが、「お小遣い程度ぐらいは稼げている」。

一見すると、だらだらしているようにも思える生活だが、「お酒は銭湯行ったとき、たまに飲むぐらいで、タバコは吸わない。健康的だ」といい、「パチンコと女の子の2つに集中している」と語った。

■車上生活を始めたきっかけは？

そもそも、このような生活を送るようになったきっかけは何だったのか。「30歳ぐらいの時に東日本大震災があって、住んでいたアパートは傾いてしまった。『この先いつ死ぬかわかんない』と思って、全国を旅したくなった。車で寝泊まりすると安く済むので、それで旅に出た」と振り返る。

かれこれ10年以上、このような旅を続けているが、飽きることはないのか。「全国には、いろんなパチンコ店もあるし、いろんな女の子もいるし、いろんなとこに住める。もう全然飽きない」と答えた。

今を生きることを大事にする中で、将来の不安については「全くない」と断言し、長生きすることには「そもそも考えていない。今が楽しければいい」。

■「夢が今叶っちゃってる状態」

将来の目標については、「もう夢が今叶っちゃってる状態だ。少年の頃にパチンコで勝ってる人をテレビで見て、こういう生活したいと思っていた」と、今の生活に憧れを抱いていた。

結婚や子どもを持つことに話題が及ぶと、「結婚はリスクだと思う。奥さんができたら、『マンション買ってくれ』とか言われそうだし、離婚もリスクでしかない。もし、子どもができて、闇バイトをしちゃったら、自分だったらコントロールできるが、他の人をコントロールする能力はない」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）