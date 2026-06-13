優勝候補イングランドに緊急事態…トレーニング用具が盗難被害→すでに2人が逮捕
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むイングランド代表が初戦を前に思わぬトラブルに見舞われた。
イギリス『BBC』が現地時間12日に報じたところによると、カンザスシティのトレーニング拠点へ輸送中だったトレーニング用具が盗難被害に遭い、ボールやスパイクなどが持ち去られた可能性があるという。車両が何者かに侵入されたとされている。12日の夜には警察が現場で対応。すでに2人が逮捕されたようだ。
トーマス・トゥヘル監督率いるチームは現地時間13日にカンザスシティへ到着し、14日から本格的なトレーニングを開始する予定だった。今大会の優勝候補の一角と目される中、17日にクロアチアとのグループL初戦を控えており、今回の騒動が準備に影響を及ぼす可能性もある。
イギリス『BBC』が現地時間12日に報じたところによると、カンザスシティのトレーニング拠点へ輸送中だったトレーニング用具が盗難被害に遭い、ボールやスパイクなどが持ち去られた可能性があるという。車両が何者かに侵入されたとされている。12日の夜には警察が現場で対応。すでに2人が逮捕されたようだ。
トーマス・トゥヘル監督率いるチームは現地時間13日にカンザスシティへ到着し、14日から本格的なトレーニングを開始する予定だった。今大会の優勝候補の一角と目される中、17日にクロアチアとのグループL初戦を控えており、今回の騒動が準備に影響を及ぼす可能性もある。