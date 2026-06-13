―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1433> ベステラ 東Ｐ +10.56 6/ 9 1Q 205.79

<9678> カナモト 東Ｐ +7.28 6/ 5 上期 25.72

<2353> 日本駐車場 東Ｐ +5.98 6/ 5 3Q 8.41

<6535> アイモバイル 東Ｐ +5.16 6/11 3Q -11.82

<6184> 鎌倉新書 東Ｐ +4.38 6/11 1Q 35.22



<9692> シーイーシー 東Ｐ +4.35 6/11 1Q 27.93

<3180> Ｂガレージ 東Ｐ +4.22 6/ 9 本決算 46.08

<2910> Ｒフィールド 東Ｐ +2.07 6/10 本決算 -27.25

<2217> モロゾフ 東Ｐ +2.04 6/ 9 1Q -35.03

<7856> 萩原工業 東Ｐ +1.68 6/ 8 上期 17.47



<3193> エターナルＧ 東Ｐ +1.12 6/ 5 3Q 20.42

<2294> 柿安本店 東Ｐ +1.11 6/10 本決算 -1.56

<8142> トーホー 東Ｐ +0.62 6/11 1Q 14.79

<2163> アルトナー 東Ｐ +0.21 6/10 1Q 21.39



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース