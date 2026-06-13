―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1433> ベステラ 　　　東Ｐ 　 +10.56 　　6/ 9　　　1Q　　　205.79
<9678> カナモト 　　　東Ｐ　　 +7.28 　　6/ 5　　上期　　　 25.72
<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 +5.98 　　6/ 5　　　3Q　　　　8.41
<6535> アイモバイル 　東Ｐ　　 +5.16 　　6/11　　　3Q　　　-11.82
<6184> 鎌倉新書 　　　東Ｐ　　 +4.38 　　6/11　　　1Q　　　 35.22

<9692> シーイーシー 　東Ｐ　　 +4.35 　　6/11　　　1Q　　　 27.93
<3180> Ｂガレージ 　　東Ｐ　　 +4.22 　　6/ 9　本決算　　　 46.08
<2910> Ｒフィールド 　東Ｐ　　 +2.07 　　6/10　本決算　　　-27.25
<2217> モロゾフ 　　　東Ｐ　　 +2.04 　　6/ 9　　　1Q　　　-35.03
<7856> 萩原工業 　　　東Ｐ　　 +1.68 　　6/ 8　　上期　　　 17.47

<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 +1.12 　　6/ 5　　　3Q　　　 20.42
<2294> 柿安本店 　　　東Ｐ　　 +1.11 　　6/10　本決算　　　 -1.56
<8142> トーホー 　　　東Ｐ　　 +0.62 　　6/11　　　1Q　　　 14.79
<2163> アルトナー 　　東Ｐ　　 +0.21 　　6/10　　　1Q　　　 21.39

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース