モデルでタレントのアンミカが12日に自身のアメブロを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の結婚披露宴に参列したことを報告した。

【映像】中村橋之助、元乃木坂46・能條愛未との婚約会見の様子

この日、アンミカは「先日、中村橋之助さん、能條愛未さんの結婚披露宴に参列させて頂いてまいりましたよ」と切り出し、新郎新婦との集合ショットを公開。中村については「ポッドキャストのラジオに呼んでくださった後すぐに、私のミュージカルも観劇に来てくださり、義理堅い誠実なお人柄を感じ今に至ります」と明かし、能條については「情報番組でご一緒し、聡明さとその場が明るくなる華やかさ、ピュアな雰囲気に魅了されました」とそれぞれとのエピソードをつづった。

続けて、披露宴の様子について「穏やかで一途、優しさ溢れる新郎のエピソード、白無垢もドレスもお似合いの、友達から愛される美しい新婦のエピソードやビデオにも感動で涙」とコメント。「みんなが笑顔になり、心解ける、最高に幸せな披露宴でした」と感動した様子で述べた。

また「同じ席の方々と撮影」と述べ「高橋英樹さん、水谷豊さん、市村正親さん、恵俊彰さん、江藤愛アナ、上地雄輔さん、薬丸裕英さん、松本伊代さん、ハイヒールモモコさん」と紹介し、豪華メンバーとの集合ショットを公開。「大人の先輩方と笑顔交わす時間。。お二人の結婚のご縁があったからこその、このご縁に感謝」とつづった。

最後に「しばらくこの日を思い出し、幸せな気持ちで過ごせそうです」とコメント。「お二人の健康と温かい家庭、安寧とご活躍を心からお祈り申し上げます 新郎新婦、そして御両家の皆様、心よりご結婚おめでとう御座います」と祝福の言葉を送り、ブログを締めくくった。