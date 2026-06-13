歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）の収録の秘密を明かす場面があった。

同番組はこの4月からスタートした人気番組。お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおとのコンビでロケを行っている。

オープニングトークで、最近の天候について触れる中、アシスタントの垣花正アナウンサーは「アッコさん、最近、『アッコとジャンボ』でロケもありますから。特に水曜日のお天気は。敏感ですね」と振ると、和田は「よう雨降るんですよ。（ジャンボが）稀に見る雨男なんです」と苦笑。

自身は晴れ女だとしながらも「今週は良かったんですけど、先週なんて台風が来てたから。初めて」と和田。「『アッコとジャンボ』って30分番組だから、ロケも3キロ以内でやってるから。あんまり歩かないようにして。で、本当は2本撮りできるんですけど、やっぱり制作チームが40年来の付き合いなんだけど。やっぱ週に1回の方が新鮮で、“2本目になるとアッコさんは絶対顔に出てくる”と」とあえて毎週ロケを行っていると明かした。

「『アッコとジャンボ』って本当に私がやったことないことが多いし、あんまりロケ行かなかったから。本当に“生きてるうちにお会いできてうれしかったです”っておばさんがいたり」とロケを楽しんでいる様子を振り返った。