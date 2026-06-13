AIの研究者らが集まる国内最大級の学術イベントが群馬県高崎市で行われ、参加者数や発表の数が過去最多となりました。

AIの研究者らが集まり、研究発表や意見を交わす国内最大級の学術イベント、人工知能学会全国大会が5日間にわたり行われました。

学会設立40周年を迎えた今回の大会には過去最多の5200人ほどが参加し、研究者らの発表がおよそ1400件、行われたということです。

また、会場では企業の研究開発などが展示され、実在する建物などをスキャンしてAIを利用し、仮想空間で精巧に再現するなどさまざまな技術が披露されました。

特にことし注目されたのはロボットなど「フィジカルAI」の展示です。

人工知能学会の会長はAIが社会に広く普及していく一方で子どもたちが依存しない使い方を考えていかないといけないと訴えます。

人工知能学会・栗原聡会長「本当は自分で考えて行動しなければいけないんだけれども、考えるのも難しいから全てAIに聞いちゃおう、AIの言うとおりに動こう、依存ですよね。これがもっと深刻な問題となって出てくると思います。（AIを）使うんだけれども、どう使うことが依存ではない形で自分の脳を育むか、どう使っていいかっていうことはまだ分かっていないんですね」

次回は来年6月に、長崎市で行われる予定です。