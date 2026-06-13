俳優の松平健さんが、9日に肺炎で亡くなったことがわかった俳優の中村玉緒さんを追悼する言葉を、所属事務所を通じて寄せています。



【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】松平健さんが追悼「心優しい方」「大輪のひまわりのような方」夫・勝新太郎さん含め大恩に感謝の念



松平さんは、1974年（昭和49年）に勝新太郎さんが主宰する勝プロダクションに入り、勝さんの付き人を務めながら演技を学んだとのこと。妻である中村さんにも「デビュー前からあたたかく優しく接していただきました」と振り返りながら、惜別と感謝の思いを綴っています。







▽▽▽▽ 松平健さん 追悼全文 ▽▽▽▽

玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。

私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝新太郎先生の奥様として、デビュー前からあたたかく優しく接していただきました。

テレビ時代劇「暴れん坊将軍」では、吉宗の生母お由利の方としてご共演いただきました。

その後も、舞台公演で勝先生の当たり役「座頭市」を演じました時などもご一緒させていただきました。

勝先生が亡くなられた後も変わらず気にかけて下さり、年に一度は私の家族も交えて食事会を設けてくださいました。しばらくお会いしないときでも体調面を労わるお電話をいただいたりと、ほんとうに心優しい方でした。

どんなときも笑顔で回りの人を明るくして元気をくださる玉緒さんは、夏生まれにふさわしい大輪のひまわりのような方だと思います。

たくさんの愛情をもってご指導いただきましたこと、この厳しい芸の道を心強く灯していただきましたこと、これからも私の芸道の糧として大切にして参ります。

ほんとうに長い間お世話になり、ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

松平 健

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【担当：芸能情報ステーション】