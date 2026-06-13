演歌歌手の北島三郎さんが6月11日、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で特別功労賞を受賞。久しぶりにステージで熱唱しました。



【写真を見る】【 北島三郎 】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』特別功労賞受賞「もう歩き続けて、90年に間もなくなります」「でもこの道は一本の道一筋でございます」



現在89歳の北島さんはステージに登場すると「久しぶりです。北島三郎でございます。」と元気に挨拶。特別功労賞の盾を手にして「こんな立派なのをいただいて、ありがとうございます、皆さん」と、感謝の言葉を述べました。





そして「もう歩き続けて、90年に間もなくなります。ありがとうございます。」「でもこの道は一本の道一筋でございます。」「大勢の皆さんにお世話になり、ご支援をいただいて、こんな賞までいただいて、ありがとうございます。いやあ、うれしい。」と喜びいっぱいにスピーチを行いました。





最後は出演者がステージに勢ぞろいして、北島さんの代表曲『まつり』を熱唱しました。

【担当：芸能情報ステーション】