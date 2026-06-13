けさ、東京・北区の交差点でバイクを運転していた60代の男性が普通貨物車にはねられ死亡しました。

警視庁は普通貨物車を運転していた男を現行犯逮捕していて、男からは基準値を超えるアルコールが検出されたということです。警視庁によりますと、きょう午前7時半ごろ、北区・神谷の交差点で左折しようとした普通貨物車が隣を走っていたバイクに衝突する事故がありました。

バイクを運転していた埼玉県川口市の会社員、石崎丈二さん（61）が頭を強く打ち、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

警視庁は普通貨物車を運転していた藤村拓弥容疑者（25）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕。

藤村容疑者からは基準値を超えるアルコールが検出されていて、取り調べに対し、容疑を認めているということです。

現場は3車線の直線道路で、事故当時、バイクは左側の車線を直進していましたが、藤村容疑者は左折ができない真ん中の車線から左折しようとしたところ事故を起こしたということで、警視庁は容疑を過失運転致死に切り替えて詳しい状況を捜査する方針です。