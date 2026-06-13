福原愛、再婚の夫にネットニュースアプリ削除される「見ない方がいいって」 岡村隆史も共感【約3年ぶり地上波番組出演】
元卓球女子日本代表の福原愛が、13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に出演。夫からネットニュースのアプリを削除されたエピソードを明かした。福原が地上波番組に出演するのは約3年ぶりとなる。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
番組中盤ではネットニュースについてトークを展開。NON STYLE・石田明から「ネットニュースとか気になりませんか？」と問われた福原は、「ネットニュースはそれこそ夫に削除されました」と告白した。
続けて福原は、「アプリを見ない方がいいから、もう削除した方がいいって言われて」と説明。「毎朝起きてまずネットニュースを見るのが趣味というか、ずっとそういう生活だった」と振り返った。
しかし、自身に関する記事がたびたび掲載されるようになったことで、「自分がちょいちょい上がってくるわけじゃないですか。なので旦那さんに削除した方がいいって言われた」と明かした。
これにナインティナイン・岡村隆史も共感。「俺も絶対見ひんようにして、でもちょっとだけ開けて出てるってなったらパッ！と消す」と笑いを誘った。
さらに岡村から「これ（パッ！と消す気持ち）、わかる？」と話を振られると、福原は「15分ぐらい落ち込みませんか？また、なんか書いてる〜って」と苦笑いを浮かべた。
岡村は「偉いね、パートナーの方。ちゃんと見んでええねんと言ってくれはって。見ないでええねん、あんなもんは」と福原の夫を称賛していた。
福原は、2016年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。親権をめぐる騒動もあった。そして昨年12月、再婚と妊娠を公表し、26年4月に出産を報告した。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
番組中盤ではネットニュースについてトークを展開。NON STYLE・石田明から「ネットニュースとか気になりませんか？」と問われた福原は、「ネットニュースはそれこそ夫に削除されました」と告白した。
しかし、自身に関する記事がたびたび掲載されるようになったことで、「自分がちょいちょい上がってくるわけじゃないですか。なので旦那さんに削除した方がいいって言われた」と明かした。
これにナインティナイン・岡村隆史も共感。「俺も絶対見ひんようにして、でもちょっとだけ開けて出てるってなったらパッ！と消す」と笑いを誘った。
さらに岡村から「これ（パッ！と消す気持ち）、わかる？」と話を振られると、福原は「15分ぐらい落ち込みませんか？また、なんか書いてる〜って」と苦笑いを浮かべた。
岡村は「偉いね、パートナーの方。ちゃんと見んでええねんと言ってくれはって。見ないでええねん、あんなもんは」と福原の夫を称賛していた。
福原は、2016年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。親権をめぐる騒動もあった。そして昨年12月、再婚と妊娠を公表し、26年4月に出産を報告した。