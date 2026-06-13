「非常に厳しい試合だった」終盤に同点弾許し１−１ドロー。それでもボスニアDFは前向きに総括「最も重要なのは、負けなかったこと」【Ｗ杯】

「非常に厳しい試合だった」終盤に同点弾許し１−１ドロー。それでもボスニアDFは前向きに総括「最も重要なのは、負けなかったこと」【Ｗ杯】