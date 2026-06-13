第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選が13日、横浜市内で行われた。

今春の県大会では3回戦で敗れ、ノーシードとなっていた東海大相模は岸根と初戦を戦う「10」を引いた。

同ブロックのシード校「1」には昨夏王者の横浜が待ち構えており、双方が勝ち抜けば4回戦で早くも神奈川の黄金カードが実現する。

三拍子そろった一塁手の横浜・小野主将は「特に意識はしていない。どこが来ても負けない準備をしてきているので、そこは自信をもって負けない野球を磨いていきたいと思います」と冷静に見据えた。

一方、春は3回戦敗退の屈辱を味わった東海大相模・安嶋主将は「体力的に苦しくない状態で戦えるので、万全の状態で戦えると思います。（横浜は）必ず倒さなければいけない相手」と闘志を燃やした。

横浜は今秋ドラフト1位候補の逸材右腕・織田を擁するなど充実の戦力を有する。県内で32連勝中と圧倒的な強さを見せているが「夏の相模」は前評判以上の力を発揮してくることが予想される。

また、大会制覇のためには1回戦から数えると8勝が必要となる神奈川大会において、早期から強豪同士の対決になることによる消耗は避けられない。