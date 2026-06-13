在ロサンゼルス日本国総領事館が12日（日本時間13日）、サッカーW杯北中米大会に臨むサッカー日本代表に向けての応援メッセージを投稿。ドジャースで活躍する大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）ら各界著名人が熱いメッセージを投げかけた。

同領事館は「Let's Go, SAMURAI BLUE!!」として51秒の応援メッセージを投稿。最初にドジャースの3選手が登場し「がんばれ！SAMURAI BLUE」とエールを送った。続いてエンゼルスの菊池雄星投手、プロボクシングのWBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（三迫）、バスケットボール女子日本代表のコーリー・ゲインズ監督、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ、元乃木坂46のメンバーで女優の北川悠理が次々と同じフレーズで激励。

最後はサムライブルーのユニホームを身にまとった室田幸靖総領事が「最高の景色を。がんばれ！SAMURAI BLUE」と握りこぶしを作り、締めくくった。

サッカー日本代表は14日（同15日）にテキサス州ダラスでオランダと1次リーグ初戦を戦う。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦。頂点を目指し戦う「SAMURAI BLUE」への注目度と熱気は日に日に高まってきている。