本仮屋リイナ、第3子女児出産を報告 家族に見守られ…自宅出産での経験を写真とともに克明につづる「本当にかけがえのない体験」 姉は本仮屋ユイカ
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が13日、第3子出産を発表した。
【写真】家族に見守られ…自宅出産の様子を公開した本仮屋リイナ
リイナは自身のインスタグラムで「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と報告。「予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」とつづった。
また今回は自宅での出産を選択したといい「日常の延長にあるお産。わたしが思い描いていた自宅出産のリアルって、こんな感じなんだなあと感じた時間でもありました」とし「初めての自宅出産。予定日超過で赤ちゃんを待ち続けた時間も含めて、わたしにとって本当にかけがえのない体験になりました」と語った。
出産を経て「生まれたその日から日常は変わらず続いているけれど、家族の絆は少し深くなったような気がしています」と振り返った。
リイナは1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している。
【写真】家族に見守られ…自宅出産の様子を公開した本仮屋リイナ
リイナは自身のインスタグラムで「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と報告。「予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」とつづった。
また今回は自宅での出産を選択したといい「日常の延長にあるお産。わたしが思い描いていた自宅出産のリアルって、こんな感じなんだなあと感じた時間でもありました」とし「初めての自宅出産。予定日超過で赤ちゃんを待ち続けた時間も含めて、わたしにとって本当にかけがえのない体験になりました」と語った。
リイナは1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している。