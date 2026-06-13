Ç®³¤ÉÙ»Î¡¢¹âµé»þ·×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¡¡Ê©¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤âËþµÊ
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡ÛÂçÁêËÐ¤Î´ØÏÆÇ®³¤ÉÙ»Î¤ÈËëÆâÀµÂå¤¬12Æü¡¢³®ÀûÌç¶á¤¯¤Î»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Á¥å¡¼¥À¡¼¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢ÏÓ»þ·×¤Î»îÃå¤äµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£23ºÐ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¡£Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â10Æü¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤òËþµÊ¤·¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£34ºÐ¤ÎÀµÂå¤Ï¡Ö»Ò¶¡Éþ¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Î¹ØÆþ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£