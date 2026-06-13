ハンドボール・リーグＨのプレーオフは第２日の１３日、東京・代々木第１体育館で準決勝が行われた。

女子の第１試合は昨季、リーグＨの初代女王に輝いたソニー鹿児島（レギュラーシーズン２位）が３１―２４でアランマーレ（同３位）に快勝し、決勝進出を決めた。

ソニー鹿児島は前半を１５―１１で折り返し。後半も青麗子が７メートルスローを確実に決めるなど粘るアランマーレを振り切った。チーム最多の７得点をマークした２８歳の青は「ディフェンスから速攻という持ち味を存分に発揮ができた」と振り返り、「連覇もあるが、個人的にもチームみんなもチャレンジャーで立ち向かっていく」と力強く語った。

ソニー鹿児島は今季途中に大阪体育大でインカレ１２連覇を達成した元日本女子代表監督でもある楠本繁生氏（６１）が監督に就任。大学ハンドボール界の名将がリーグＨでも日本一に輝くのか、注目だ。

準決勝第２試合は、香川銀行（同１位）と石川（同４位）が３３―３３で引き分け。規定により、レギュラーシーズン上位の香川銀行が決勝に進んだ。１４日の決勝でソニー鹿児島と香川銀行が対戦する。