17LIVE、『推しと遊べる自販機』にベイビーのコンテンツを提供 24日から26日にかけて東京ビッグサイトにて開催される「推し活EXPO」で実機を初公開
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、次世代型の自動販売機ソリューション『推しと遊べる自販機』に、公式キャラクターである「ベイビー」のコンテンツを提供。24日から26日にかけて東京ビッグサイトにて開催される「推し活EXPO」にて本自販機の実機を初公開する。
ベイビーが『推しと遊べる自販機』に登場
○数量限定のノベルティグッズ配布も
『推し活EXPO』のSDRSのブースにて初公開となる本自販機。ブースでは、17LIVEオリジナルのラッピングの実機展示や、画面内を歩き回るキャラクターを「ぷにぷにタップ」して捕獲するゲームコンテンツ、ゲームの最後に内蔵カメラでベイビーたちのオリジナルフォトフレームで記念撮影し、世界に一枚だけの限定フォトレシートがその場で手に入る体験コンテンツが楽しめるほか、数量限定のノベルティグッズが配布される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
ベイビーが『推しと遊べる自販機』に登場
○数量限定のノベルティグッズ配布も
『推し活EXPO』のSDRSのブースにて初公開となる本自販機。ブースでは、17LIVEオリジナルのラッピングの実機展示や、画面内を歩き回るキャラクターを「ぷにぷにタップ」して捕獲するゲームコンテンツ、ゲームの最後に内蔵カメラでベイビーたちのオリジナルフォトフレームで記念撮影し、世界に一枚だけの限定フォトレシートがその場で手に入る体験コンテンツが楽しめるほか、数量限定のノベルティグッズが配布される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。