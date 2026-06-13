辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとミニモニ。キャラクターの初対面ショット公開「懐かしすぎて胸熱」「奇跡の3ショット」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの辻希美が6月13日、自身のInstagramを更新。「ミニモニ。」のマスコットキャラクター・ミニモちゃんとのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「懐かしすぎて胸熱」ミニモニ。キャラクター＆次女との3ショット
辻は、自身がかつて所属していたユニット・ミニモニ。のマスコットキャラクターであるミニモちゃんと初対面を果たしたことを報告。「夢も…」とつづり、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした自身とミニモちゃんが並んだ微笑ましい3ショットを複数披露した。他にも、ミニモちゃんに興味津々な様子の夢空ちゃんの姿も公開している。辻は「TikTokも撮影したから近々upします」と記している。
この投稿に、ファンからは「懐かしすぎて胸熱」「ミニモちゃんを見つめる姿が可愛すぎる」「涙が出るほど感慨深い」「奇跡の3ショット」「夢空ちゃんの小ささが癒される」といった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「懐かしすぎて胸熱」ミニモニ。キャラクター＆次女との3ショット
◆辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとミニモちゃんの3ショット公開
辻は、自身がかつて所属していたユニット・ミニモニ。のマスコットキャラクターであるミニモちゃんと初対面を果たしたことを報告。「夢も…」とつづり、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした自身とミニモちゃんが並んだ微笑ましい3ショットを複数披露した。他にも、ミニモちゃんに興味津々な様子の夢空ちゃんの姿も公開している。辻は「TikTokも撮影したから近々upします」と記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「懐かしすぎて胸熱」「ミニモちゃんを見つめる姿が可愛すぎる」「涙が出るほど感慨深い」「奇跡の3ショット」「夢空ちゃんの小ささが癒される」といった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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