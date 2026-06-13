暑くなってくる季節に汗トラブルの対策!ユースキン商品を使ってみた

平均気温があがるにつれ、汗をかく機会が増える季節がやってきますが、汗トラブルの対策は考えていますか。今回は、あせもや汗あれ対策におすすめのユースキンの商品を紹介します。汗に負けない肌づくりにおすすめの商品、あせものかゆみを感じたときに使える商品まであるので、これからもっと暑くなってくる季節の汗トラブルに対策に役にたててもらえると嬉しいです。

汗トラブルの対策

汗トラブルの対策として今回紹介するのは、かゆみを感じたときに使って欲しい商品とうるおい成分しその葉エキス配合の｢ユースキン シソラシリーズ｣です。

かゆみを感じたら

あせもや汗あれ対策におすすめの3商品を紹介します。

汗あれを保湿で予防する｢薬用あせもジェル｣です。水溶性のとろっとしたジェルタイプなので全身に塗りやすいだけでなく、塗った後もベタつかないさっぱりとした使い心地です。お風呂上がりや洗顔後に、肌あれの気になる部分に使います。

とにかくかゆいあせも･かぶれを治す｢あせもクリーム｣です。白くならない伸びのいいクリームので、使いやすいです。ベタつかないので、塗った後すぐに衣服を着ることができます。

こすれて痛がゆいあせも･かぶれを治す｢あせもパウダークリーム｣です。白くなりにくいパウダー配合クリームで、塗った後すぐに衣服を着ることができます。

穂波あみが表紙を飾るヤングアニマル12号！豪華付録と注目作をチェック

ユースキン シソラシリーズ

うるおい成分しその葉エキス配合のユースキン シソラからも、汗トラブルにおすすめの商品があります。

｢シソラ ボディシャンプー｣は、ソフトな泡立ちの顔･からだ用液体洗浄料です。洗い上がりの肌はすべすべ･しっとりとしていて、つっぱり感がありません。お風呂あがりには、顔･からだ用保湿ローション｢シソラ ローション｣を塗ってセットで使ってみるのもおすすめです。

いかがでしたか。これからさらに気温があがってくる季節になります。万が一の汗トラブルとしてお家に準備してみてはいかがでしょうか。

取材協力/ユースキン