「全日本大学野球選手権・準決勝、東北福祉大２−５慶大」（１３日、神宮球場）

前回王者で２連覇とはならなかった東北福祉大の山路哲生監督（５９）は、慶大の先発・渡辺和大投手（４年・高松商）に「プロのピッチャーかと思った。本当にすごいピッチャーだった」と脱帽した。渡辺和は初回から三者連続三振。二回から四回にかけては大会タイ記録の８者連続三振をマークした。七回までは無安打無失点を継続。ツーシーム、スライダー、カットボールを織り交ぜ、７回１／３を１安打１失点１５奪三振だった。山路監督は「低めのボールのキレっていうか、真っすぐかスライダーか分かりづらい球を空振りしていた」と話した。

渡辺和は「状態は結構良くて腕も振れていた」と話し、新記録については「意識はしていなかた。一球一球丁寧に投げていた結果がああなった。８者連続とは気づいていなかった」と明かした。

ノーヒットについては「五回か六回に思っていたんですけど、１本で流れが変わるのでそこをキャッチャーと言っていました」と語った。八回には初ヒットを許し、四球を与えて１死一、二塁となったところで交代。「行かせてくれるのかなと思ったんですけど、『ま、広池に代わるんだけど』って言われて、『あ、代わるんだ』って（笑）」とマウンドにコーチが来た際の素直な心境を告白し、報道陣の笑いを誘った。

大会記録の１試合１９奪三振まではあと４だったが、「そこは別に、たぶん取れてないので。僕があのままいってたら負けていたかな」と謙虚に語った。