【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#294

加藤シゲアキ君は“一を聞いたら十を知る”ような賢さとまっすぐ見つめるまなざしが強く印象に残っている

近藤正臣さん

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「どのコンビのネタ書いてはんのん？ 10分のネタやったら原稿用紙何枚ぐらい書きますのん？」

“漫才作家”と書かれた名刺をお渡しすると番組の打ち合わせのつもりが逆取材されました。

「座って座って、漫才にも作家さんがいてはんにゃね。凄いことしてはりますねんな……米朝一門のみなさんとは懇意にしていただいて、僕は、落語が好きですねん。特に枝雀さんが好きでたまりまへんねん」とコテコテの京都弁で話されました。

当時、近藤さんは50代後半。ドラマ「柔道一直線」では学生服の高校生がピアノに飛び上がり、足の指でピアノを弾きだすトリッキーな役で話題になり、二枚目俳優の代名詞。当時はバラエティー番組にも出演されていましたが、そのギャップには驚きました。結局、打ち合わせの大半は漫才と落語の話になりました。

「たいそうなセットもなんもなしにでっせ。おざぶ（座布団）一枚だけであれだけの世界をつくりだしますねん、究極のひとり芝居でっせ。またお人（人柄）がよろしいがな。（弟子の）南光さんが惚れこんではんのんわかりますもん」と、ひとしきり“枝雀愛”を熱弁され、近藤さんの勢いに圧倒されました。番組については「みなさんの邪魔せんようにしゃべりますわ。おおきに〜」と言うと、出過ぎず、ふられたことにはポイントを押さえて手短に、引き込まれる話し方をされる。

そして例の「柔道一直線」の話になり、よくあんな破天荒な役をと言われ「引き受けるも何も、端役しかしてない役者に『嫌です』なんかおませんやん。それにあのピアノのおかげで、名前は呼ばれることはおまへんでしたけど、どこ行っても“ピアノの兄ちゃん”てみなさん知ってくれてはるんですわ。テレビの影響力の凄さを実感しましたな」。

大袈裟に首を振って前髪を上げる「コンド〜です！」というモノマネにも「自分がおらんとこで名前売ってくれてますねんで、こんなありがたいことありまへんで」と怒るどころか感謝しきり。「どんなきっかけで名前が出るかわからん世界でっさかい。真面目にコツコツやることしかないんちゃいます？」とどんな状況でもネガティブにとらえずにポジティブに考えることと、「周りへの感謝を忘れんことちゃいます？ ナンボいきったかて、ひとりではなんもできませんもん」とカッコいいイメージとは違う姿を垣間見ることができました。

“ええかっこしいのお兄ちゃん”というイメージはみじんもなく、素顔の近藤さんに温かい気持ちになりました。これまでお会いしてきた芸能界で長年活躍されている方はみなさん、過去の栄光にとらわれず、時代に合わせて常に周囲への感謝と謙虚さを持ち合わせておられました。

（本多正識／漫才作家）