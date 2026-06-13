◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦 ＫＢＣ未来沖縄４−１宮古総合実・宮古工（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）

第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕。秋春４強のＫＢＣ未来沖縄が今夏の全国一番星を挙げた。先発した背番号１１の２年生右腕・中村琉碧が１４三振を奪い、５安打１失点で完投勝利を収めた。

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「世界の友とスクラム組んで 夢は大きく駆け巡る」

全国のどの高校よりも早くこの夏、勝利の校歌を歌ったＫＢＣ未来沖縄ナイン。ユニホームの胸に刻まれた「ＫＢＣ ＧＡＫＵＥＮ」に、胸を熱くしない高校野球マニアはいないだろう。

かつて甲子園を席巻した、ＰＬ学園のフォントだ。

神山剛史監督（３９）はこんな話をしてくれた。

「野球部自体が１２年目になるので、その時から変わらずです。ＰＬ学園に憧れているんで」

世代的には「田中一徳選手です。何度かお会いしたこともあります」と語り、こう続けた。

「私の父（前監督の昂さん）も高校野球の監督をしてたので、その遠征でついて行って、ＰＬ学園のグラウンドに行ったり。今でも記憶には残っています。独特の雰囲気ですね。目標にしているチームでもありますし、あれぐらい強くなって、応援されるっていうのは一つの憧れでもある。沖縄でしっかり勝てるようにっていうのは思ってますね」

昨夏の甲子園覇者の沖縄尚学に、今春の九州王者のエナジックスポーツとハイレベルな争いが予想される群雄割拠の沖縄。秋春ともに県４強のＫＢＣ未来沖縄は、もう一つの壁を越えられるか。新たな未来をつくる挑戦の夏が、始まった。（加藤 弘士）