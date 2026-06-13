高市首相は13日午後、フランス南東部エビアンで開かれるG7＝主要7か国首脳会議への出席など、一連のヨーロッパ訪問のため、羽田空港を出発しました。その狙いについて、同行している矢岡亮一郎記者のリポートです。

エビアンサミットは、アメリカをはじめG7各国が対応に苦しむ中東情勢が大きな局面を迎える中、行われます。高市首相は、エネルギーや重要鉱物で、新たな提案を持って、ヨーロッパに向かいます。

高市首相「私からはアジアの代表として出て行くんだという思いを持って、インド・太平洋の視点も含めて日本の立場と取り組みを積極的に発信していきたい」

高市首相は今回、ホルムズ海峡の封鎖で、最も大きな影響を受けるアジアから唯一出席するG7首脳として、エネルギー安全保障の強化のための「3項目の提案」を行います。

アジアなどでの石油備蓄強化の支援などで、ある首相周辺は「G7にはいま、トランプ大統領の存在で亀裂が走っているが、原油市場の安定は、共通の利益。この提案は『G7の結束』にもつながる」と狙いを語っています。

そして、もう一つの提案が、中国が圧倒的シェアを持つレアアースなど重要鉱物の「共同備蓄構想」です。日本が独自に持つ、重要鉱物の備蓄のノウハウを活用するもので、中国による「経済的威圧」への対抗策にもなります。

高市首相は、サミットに先だって訪れるイギリス・イタリアでもこれらの提案への賛同を個別に呼びかける方針です。

一方で、高市首相にとっては、今回初めてのG7サミット出席です。

就任以来、トランプ大統領との親密な関係や日韓シャトル外交など、二国間会談では、外交力を発揮してきた高市首相ですが、首脳同士の活発な議論が繰り広げられるG7で、どう存在感を示すことができるのか、真の意味での外交力が問われます。