福原愛、再婚相手の“素顔”明かす 「日本人離れしている方」で料理好きな一般男性【約3年ぶり地上波番組出演】
元卓球女子日本代表の福原愛が13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57、関西ローカル）に出演し、再婚相手の素顔について語った。福原が地上波番組に出演するのは約3年ぶりとなる。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
番組では再婚生活についてトークを展開。福原は夫について「もともと学生の頃からの知り合い」だったと明かし、自身が苦しい時期に相談相手となり、支えてくれた存在だったと振り返った。
夫は一般男性だというが、「料理がすごく好き」と紹介。自宅ではタコスを振る舞うこともあるといい、「オレンジを切って煮込んだり、お肉屋さんで肉を選ぶところから始めたりする」と、本格的な調理へのこだわりを明かした。
さらに外見についても言及し、「日本人離れしている方なので、タコスとか作ると地元料理と言われるぐらい濃い感じの方です」と説明。料理中は夫が中心となって腕を振るい、自身は友人との会話を楽しむこともあるという。
再婚の決め手については、「話をちゃんと聞いてくれるというのが大きかった」と告白。「何でも言えるし、言っても怒られないというか、安定している人」と夫の人柄を語り、「そこはすごくありがたいなと思っています」と笑顔を見せた。
また、「卓球だけではなく、スポーツ全般が好き。夜中2時からF1を見るような人」とも紹介。料理好きでスポーツ好きという、多彩な一面を持つ夫の素顔を明かしていた。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
番組では再婚生活についてトークを展開。福原は夫について「もともと学生の頃からの知り合い」だったと明かし、自身が苦しい時期に相談相手となり、支えてくれた存在だったと振り返った。
さらに外見についても言及し、「日本人離れしている方なので、タコスとか作ると地元料理と言われるぐらい濃い感じの方です」と説明。料理中は夫が中心となって腕を振るい、自身は友人との会話を楽しむこともあるという。
再婚の決め手については、「話をちゃんと聞いてくれるというのが大きかった」と告白。「何でも言えるし、言っても怒られないというか、安定している人」と夫の人柄を語り、「そこはすごくありがたいなと思っています」と笑顔を見せた。
また、「卓球だけではなく、スポーツ全般が好き。夜中2時からF1を見るような人」とも紹介。料理好きでスポーツ好きという、多彩な一面を持つ夫の素顔を明かしていた。