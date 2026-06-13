俳優小澤征悦（52）は13日、ナビゲーターを務める日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。

6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのび、生前の中村さんとの思い出を振り返った。

中村さんの所属事務所は12日、中村さんが今月9日に亡くなったことを発表した。番組では、中村さんの訃報（ふほう）をトップで伝えた。

小澤は「作品でごいっしょさせてもらったことはないんだけど、スタジオでごいっしょさせていただいたときに、ごあいさつ行ったら、本当に『初めまして』だったんですが、昔から知っているような、あの大きな笑顔、心で受け入れてくれた」と、初対面時の思い出を語った。「一瞬、昔から知っていたんじゃないか、とこっちが勘違いするくらいの大きさを感じましたね」とも述べた。

この日、コメンテーターで出演した読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏が、中村さんについて「主演というより、助演ですよね。プライベートでも、勝（新太郎）さんという破天荒な人を支えてきた。家庭でも『助演』だったんだなという気もしますよね」と、中村さんの女優として、家庭人としての立ち位置について私見を述べると、小澤は「中村玉緒さんが映画のフレームにいると、絵が締まる、という言い方もできますね」と応じた。

その上で、「聴いたこともあるかもしれませんが」として、おしどり夫婦で知られた勝さんと中村さんらしいエピソードに言及。「東京で玉緒さんがタクシーに乗られて、目的地に着いてお金を払おうとしたら、運転手が『いりません』と。なぜですかと聴いたら『もうもらっています』と答えたというんです」と述べ、「勝新太郎さんが当時、タクシーに乗られると、今では考えられないですが、1万円を払っておつりをもらわないと。その運転手さんの車に、前に勝さんが乗られていて、玉緒さんが乗られたから、お金はもらっているのでいただきません、と。という、心の芯が温まるようなエピソード」と口にした。

ほかの出演者からも驚きの声が出る中、小澤は「それも、玉緒さんがおうちを守られて勝新さんが豪快にやられた、というエピソードの一つじゃないかと思うんですけどね」と、感慨深げに語った。