レモンの果汁を爪楊枝1本で簡単に絞る裏ワザ


▶【写真付きで解説】「え、切らなくていいの！？」爪楊枝1本でレモンを絞る神ワザ

レモンを絞る際、「手がレモンの汁でベタベタ…」「果汁と一緒に出てきた種が料理に混ざってしまった」なんて経験、一度はあるはず。実はそのプチストレス、爪楊枝1本で簡単に解決できるんです。SNSで話題の超簡単な裏ワザ、ぜひ試してみてください。

■レモンを絞るときに感じる小さなストレス

レモンを手で絞るとベタベタするし、種を取るのも地味に手間…（▶次へ）


レモンを2等分して果汁を絞ると、手が汚れたり種も一緒に出てきてしまったりと、少し手間に感じることがあります。

絞った後レモンは使い物にならないなんてことも…（▶裏ワザで準備するものは？）


また、絞った後のレモンは形が崩れてしまい、見た目が気になるうえに再利用しにくく、泣く泣く処分していた方も多いのではないでしょうか。しかし、そんなプチストレスを、爪楊枝1本とちょっとした工夫で解決できるそう！レモンを無駄にせず手軽に果汁を絞れる、革命的な裏ワザをご紹介します。

■たったこれだけ！？準備するものと手順をご紹介

必要なのは爪楊枝1本のみ！（▶気になる手順は）


【準備するもの】

・爪楊枝1本

・まな板（テーブルの上でもOK）

【手順】

まずは、レモンを手で押しながら転がしてやわらかくする（▶次へ）


1.まな板やテーブルの上でレモンを転がします。手で圧をかけ、レモンが程よくやわらかくなるまで続けましょう。圧をかけすぎると皮が破れてしまうので、力加減には注意してください。

やわらかさの目安は、指で軽く押してくぼむくらいがベスト（▶次へ）


指で軽く押して少しへこむくらいがベストな状態です。

レモンや力の入れ具合によっても異なりますが、このときは8〜10秒ほどでちょうどいいやわらかさになりました。

爪楊枝を刺すポイントを確認して…（▶次へ）


2.レモンの先端に爪楊枝で穴をあけます。

ヘタの横あたりに爪楊枝を刺す（▶次へ）


先端といってもヘタの部分はかたくて刺しにくいため、やや横あたりに刺すのがコツです。

レモンを切らずに果汁を絞る方法とは…？（▶次へ）


3.穴を下に向けてレモンをぎゅっと押すと、果汁のみがスムーズに出てきます。

■レモン果汁が出にくい！絞るときのポイントとコツ

冷蔵庫から出したては皮がかたい！常温に戻すか、電子レンジであたためよう（▶次へ）


レモンは冷蔵庫から出してすぐだと皮がかたくなっているため、事前に出して常温に戻しておくのがおすすめ。急ぐ場合は、電子レンジで20秒ほどあたためるといいでしょう。

また、爪楊枝がしっかり刺さっていないと、果汁の出が悪いことがあります。爪楊枝が果肉部分へ到達するまで刺し、それでもなかなか出ない場合は刺し直して穴を広げてみましょう。

■レモンを扱う際の衛生面や保存に関する注意点

まな板を使わずに机の上で転がす場合は、あらかじめ清潔な状態にしておくと安心です。また、爪楊枝で穴をあけたレモンは傷みやすいため、できるだけ早めに使い切るようにしてください。

■果汁を絞った後のレモンも無駄なく活用できる！

果汁を絞った後のレモンは、料理の添え物としても使える！


果汁を絞った後に切ってみると、形が大きく崩れることはなく、見た目も比較的きれいなまま。料理に添えたりドリンクに飾ったりと、さまざまなシーンで活用できますね。

手を汚さず果汁を絞れて、レモンを無駄にしない神ワザ、ぜひ一度試してみてください。

文＝りょう

夫と、好奇心旺盛な娘と暮らすママライター。家事や育児に奮闘する中で培った経験をもとに、「無理なく続けられる暮らしの工夫」や「毎日を快適にするライフハック」を紹介しています。日々忙しいママやパパが笑顔になれるヒントをお届けします！