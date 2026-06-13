「え！切る必要なかったの！？」レモンの果汁を『爪楊枝1本』で種を出さずに絞る神ワザ
▶【写真付きで解説】「え、切らなくていいの！？」爪楊枝1本でレモンを絞る神ワザ
レモンを絞る際、「手がレモンの汁でベタベタ…」「果汁と一緒に出てきた種が料理に混ざってしまった」なんて経験、一度はあるはず。実はそのプチストレス、爪楊枝1本で簡単に解決できるんです。SNSで話題の超簡単な裏ワザ、ぜひ試してみてください。
■レモンを絞るときに感じる小さなストレス
また、絞った後のレモンは形が崩れてしまい、見た目が気になるうえに再利用しにくく、泣く泣く処分していた方も多いのではないでしょうか。しかし、そんなプチストレスを、爪楊枝1本とちょっとした工夫で解決できるそう！レモンを無駄にせず手軽に果汁を絞れる、革命的な裏ワザをご紹介します。
■たったこれだけ！？準備するものと手順をご紹介
【準備するもの】
・爪楊枝1本
・まな板（テーブルの上でもOK）
【手順】
1.まな板やテーブルの上でレモンを転がします。手で圧をかけ、レモンが程よくやわらかくなるまで続けましょう。圧をかけすぎると皮が破れてしまうので、力加減には注意してください。
指で軽く押して少しへこむくらいがベストな状態です。
レモンや力の入れ具合によっても異なりますが、このときは8〜10秒ほどでちょうどいいやわらかさになりました。
2.レモンの先端に爪楊枝で穴をあけます。
先端といってもヘタの部分はかたくて刺しにくいため、やや横あたりに刺すのがコツです。
3.穴を下に向けてレモンをぎゅっと押すと、果汁のみがスムーズに出てきます。
■レモン果汁が出にくい！絞るときのポイントとコツ
レモンは冷蔵庫から出してすぐだと皮がかたくなっているため、事前に出して常温に戻しておくのがおすすめ。急ぐ場合は、電子レンジで20秒ほどあたためるといいでしょう。
また、爪楊枝がしっかり刺さっていないと、果汁の出が悪いことがあります。爪楊枝が果肉部分へ到達するまで刺し、それでもなかなか出ない場合は刺し直して穴を広げてみましょう。
■レモンを扱う際の衛生面や保存に関する注意点
まな板を使わずに机の上で転がす場合は、あらかじめ清潔な状態にしておくと安心です。また、爪楊枝で穴をあけたレモンは傷みやすいため、できるだけ早めに使い切るようにしてください。
■果汁を絞った後のレモンも無駄なく活用できる！
果汁を絞った後に切ってみると、形が大きく崩れることはなく、見た目も比較的きれいなまま。料理に添えたりドリンクに飾ったりと、さまざまなシーンで活用できますね。
手を汚さず果汁を絞れて、レモンを無駄にしない神ワザ、ぜひ一度試してみてください。
文＝りょう
夫と、好奇心旺盛な娘と暮らすママライター。家事や育児に奮闘する中で培った経験をもとに、「無理なく続けられる暮らしの工夫」や「毎日を快適にするライフハック」を紹介しています。日々忙しいママやパパが笑顔になれるヒントをお届けします！