ソニーストア 銀座のαプラザで、水中写真家の清水淳氏による写真展「Light in the Abyss」が6月23日（火）から開催される。

メキシコ・ユカタン半島の水中鍾乳洞群「セノーテ」を舞台とした作品を展示する写真展。

テクニカルダイビングという水中洞窟や深海などを対象とした潜水技術を活用し、暗闇を照明で演出する独自の撮影手法で捉えた「闇の水中世界」を表現する。

会期中は、トークイベント「Sony α7C II で撮る CENOTE - How to Capture Light in the Underworld -」も開催。

α7C IIによる「水中洞窟の撮影テクニック」のほか、セノーテでのダイビングの魅力や楽しみ方についても紹介する。当日の立ち見参加も可能。予約参加者向けには、記念品を用意するという。

セノーテの静寂に初めて触れたとき、

そこは「水中」ではなく、

時間が止まった別世界のように感じました。

地下世界に差し込む光は、時間・水・地形が生み出す

奇跡のような現象です。

光を捉え、光を操り、

途方もない「時」が育んだ情景を切り撮ってきました。

近年はテクニカルダイビングの技術を活用し、

これまで到達できなかった漆黒の水中空間の撮影にも取り組み、

新たな撮影手法を駆使して作品を創作しています。

ひと目にふれることがなかった暗闇の水中、

悠久の時間が刻まれた神秘の地下世界を、

ぜひご覧ください。

作家コメント

会場

αプラザ（ソニーストア 銀座）

東京都中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE 4～6階

開催期間

2026年6月23日（火）～7月6日（月）



開催時間

11時00分～19時00分



定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）



トークイベント

6月27日（土）14時00分～15時00分、16時00分～17時00分

7月5日（日）13時00分～14時00分、15時00分～16時00分



作者プロフィール

1964年、埼玉県生まれ。

テクニカルダイビングの技術を基盤に、極限環境での水中撮影を専門とする水中写真家。

メキシコ・セノーテをはじめ、世界各地のケーブや沈没船、深海域など、光の届かぬ領域を舞台に独自の表現を追求する。

沖縄・那覇を拠点に、水中写真教室「マリーンプロダクト」を主宰。

公益社団法人日本写真家協会会員。 日本洞窟学会会員。TDI テクニカルダイビングインストラクター。PADI Tec Trimix インストラクター。