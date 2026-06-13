決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ３ＤＭ、ノースサンド、大盛工業 (6月5日～11日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<1436> グリーンエナ 東Ｇ -30.32 6/ 9 本決算 26.34
<5031> モイ 東Ｇ -22.43 6/10 1Q 47.76
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ -21.62 6/11 本決算 -58.70
<3070> ジェリビンズ 東Ｇ -17.44 6/11 1Q 黒転
<2438> アスカネット 東Ｇ -16.30 6/ 9 本決算 10.98
<446A> ノースサンド 東Ｇ -14.02 6/11 1Q －
<4422> ＶＮＸ 東Ｇ -13.79 6/11 3Q 黒転
<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -12.83 6/11 上期 -12.45
<4026> 神島化 東Ｓ -12.82 6/10 本決算 －
<9262> シルバライフ 東Ｓ -12.75 6/11 3Q 17.44
<7279> ハイレックス 東Ｓ -11.66 6/ 5 上期 50.68
<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ -10.77 6/11 上期 -39.32
<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ -10.53 6/11 1Q 黒転
<7640> トップカルチ 東Ｓ -10.20 6/11 上期 黒転
<1844> 大盛工業 東Ｓ -9.75 6/ 9 3Q -11.78
<3733> ソフトウェア 東Ｓ -9.15 6/ 5 上期 -1.58
<7678> あさくま 東Ｓ -7.42 6/10 1Q -10.81
<436A> サイバＳＯＬ 東Ｇ -6.76 6/ 5 本決算 20.16
<4880> セルソース 東Ｓ -5.05 6/10 上期 538.89
<4287> ジャストプラ 東Ｓ -4.63 6/ 8 1Q 3.38
<3816> 大和コン 東Ｓ -4.45 6/ 5 3Q -52.35
<4334> ユークス 東Ｓ -4.01 6/10 1Q 70.73
<7131> のむら産業 東Ｓ -4.00 6/11 上期 78.91
<3955> イムラ 東Ｓ -3.97 6/11 1Q -53.92
<2983> アールプラン 東Ｇ -3.68 6/ 9 1Q 56.46
<9632> スバル 東Ｓ -3.09 6/10 1Q -12.83
<3071> ストリーム 東Ｓ -2.91 6/ 8 1Q 196.88
<7265> エイケン工業 東Ｓ -2.74 6/ 5 上期 -58.03
<3248> アールエイジ 東Ｓ -2.65 6/11 上期 -6.55
<3361> トーエル 東Ｓ -1.84 6/11 本決算 -13.24
<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -1.44 6/11 1Q 赤拡
<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ -0.63 6/ 8 1Q 黒転
<7682> 浜木綿 東Ｓ -0.25 6/10 3Q 11.35
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<1436> グリーンエナ 東Ｇ -30.32 6/ 9 本決算 26.34
<5031> モイ 東Ｇ -22.43 6/10 1Q 47.76
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ -21.62 6/11 本決算 -58.70
<3070> ジェリビンズ 東Ｇ -17.44 6/11 1Q 黒転
<2438> アスカネット 東Ｇ -16.30 6/ 9 本決算 10.98
<446A> ノースサンド 東Ｇ -14.02 6/11 1Q －
<4422> ＶＮＸ 東Ｇ -13.79 6/11 3Q 黒転
<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -12.83 6/11 上期 -12.45
<4026> 神島化 東Ｓ -12.82 6/10 本決算 －
<9262> シルバライフ 東Ｓ -12.75 6/11 3Q 17.44
<7279> ハイレックス 東Ｓ -11.66 6/ 5 上期 50.68
<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ -10.77 6/11 上期 -39.32
<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ -10.53 6/11 1Q 黒転
<7640> トップカルチ 東Ｓ -10.20 6/11 上期 黒転
<1844> 大盛工業 東Ｓ -9.75 6/ 9 3Q -11.78
<3733> ソフトウェア 東Ｓ -9.15 6/ 5 上期 -1.58
<7678> あさくま 東Ｓ -7.42 6/10 1Q -10.81
<436A> サイバＳＯＬ 東Ｇ -6.76 6/ 5 本決算 20.16
<4880> セルソース 東Ｓ -5.05 6/10 上期 538.89
<4287> ジャストプラ 東Ｓ -4.63 6/ 8 1Q 3.38
<3816> 大和コン 東Ｓ -4.45 6/ 5 3Q -52.35
<4334> ユークス 東Ｓ -4.01 6/10 1Q 70.73
<7131> のむら産業 東Ｓ -4.00 6/11 上期 78.91
<3955> イムラ 東Ｓ -3.97 6/11 1Q -53.92
<2983> アールプラン 東Ｇ -3.68 6/ 9 1Q 56.46
<9632> スバル 東Ｓ -3.09 6/10 1Q -12.83
<3071> ストリーム 東Ｓ -2.91 6/ 8 1Q 196.88
<7265> エイケン工業 東Ｓ -2.74 6/ 5 上期 -58.03
<3248> アールエイジ 東Ｓ -2.65 6/11 上期 -6.55
<3361> トーエル 東Ｓ -1.84 6/11 本決算 -13.24
<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -1.44 6/11 1Q 赤拡
<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ -0.63 6/ 8 1Q 黒転
<7682> 浜木綿 東Ｓ -0.25 6/10 3Q 11.35
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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