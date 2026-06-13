―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<1436> グリーンエナ 　東Ｇ 　 -30.32 　　6/ 9　本決算　　　 26.34
<5031> モイ 　　　　　東Ｇ 　 -22.43 　　6/10　　　1Q　　　 47.76
<7777> ３ＤＭ 　　　　東Ｇ 　 -21.62 　　6/11　本決算　　　-58.70
<3070> ジェリビンズ 　東Ｇ 　 -17.44 　　6/11　　　1Q　　　　黒転
<2438> アスカネット 　東Ｇ 　 -16.30 　　6/ 9　本決算　　　 10.98

<446A> ノースサンド 　東Ｇ 　 -14.02 　　6/11　　　1Q　　　　　－
<4422> ＶＮＸ 　　　　東Ｇ 　 -13.79 　　6/11　　　3Q　　　　黒転
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ 　 -12.83 　　6/11　　上期　　　-12.45
<4026> 神島化 　　　　東Ｓ 　 -12.82 　　6/10　本決算　　　　　－
<9262> シルバライフ 　東Ｓ 　 -12.75 　　6/11　　　3Q　　　 17.44

<7279> ハイレックス 　東Ｓ 　 -11.66 　　6/ 5　　上期　　　 50.68
<5134> ＰＯＰＥＲ 　　東Ｇ 　 -10.77 　　6/11　　上期　　　-39.32
<2776> 新都ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -10.53 　　6/11　　　1Q　　　　黒転
<7640> トップカルチ 　東Ｓ 　 -10.20 　　6/11　　上期　　　　黒転
<1844> 大盛工業 　　　東Ｓ　　 -9.75 　　6/ 9　　　3Q　　　-11.78

<3733> ソフトウェア 　東Ｓ　　 -9.15 　　6/ 5　　上期　　　 -1.58
<7678> あさくま 　　　東Ｓ　　 -7.42 　　6/10　　　1Q　　　-10.81
<436A> サイバＳＯＬ 　東Ｇ　　 -6.76 　　6/ 5　本決算　　　 20.16
<4880> セルソース 　　東Ｓ　　 -5.05 　　6/10　　上期　　　538.89
<4287> ジャストプラ 　東Ｓ　　 -4.63 　　6/ 8　　　1Q　　　　3.38

<3816> 大和コン 　　　東Ｓ　　 -4.45 　　6/ 5　　　3Q　　　-52.35
<4334> ユークス 　　　東Ｓ　　 -4.01 　　6/10　　　1Q　　　 70.73
<7131> のむら産業 　　東Ｓ　　 -4.00 　　6/11　　上期　　　 78.91
<3955> イムラ 　　　　東Ｓ　　 -3.97 　　6/11　　　1Q　　　-53.92
<2983> アールプラン 　東Ｇ　　 -3.68 　　6/ 9　　　1Q　　　 56.46

<9632> スバル 　　　　東Ｓ　　 -3.09 　　6/10　　　1Q　　　-12.83
<3071> ストリーム 　　東Ｓ　　 -2.91 　　6/ 8　　　1Q　　　196.88
<7265> エイケン工業 　東Ｓ　　 -2.74 　　6/ 5　　上期　　　-58.03
<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 -2.65 　　6/11　　上期　　　 -6.55
<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 -1.84 　　6/11　本決算　　　-13.24

<7196> Ｃａｓａ 　　　東Ｓ　　 -1.44 　　6/11　　　1Q　　　　赤拡
<3246> コーセーＲＥ 　東Ｓ　　 -0.63 　　6/ 8　　　1Q　　　　黒転
<7682> 浜木綿 　　　　東Ｓ　　 -0.25 　　6/10　　　3Q　　　 11.35

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース