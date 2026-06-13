サッカー・ワールドカップのグループステージで日本代表の試合が行われるアメリカのテキサス州・ダラスでは、一緒に日本を応援しようと地元とのコラボグッズが販売されています。

【映像】「日本を全面的に応援」ダラスのCEOが限定ビール発売

鈴木彩加リポ「ダラス市内にある人気のブリュワリーでは、ワールドカップで日本代表を応援するために、特別なビールをつくって試合を盛り上げます」

大のサッカーファンだというCEOのマイケル・ペティコラスさん。日本のサポーターからの提案を受けて、大会限定のコラボビールをつくりました。

『ペティコラス・ブリュワリー』マイケル・ペティコラスCEO「日本代表はダラスで数試合戦います。僕らは日本を全面的に応援するつもりだし、活躍してほしいと思っています。この缶ビールは、僕らがどれだけ日本を応援しているかを示すのに、本当に楽しい方法になると思ったんです」「トーナメントが進むにつれてどんどん暑くなっていくでしょう。だから絶対に軽いビールにしたかった。暑い中でも飲みやすくて爽やかですよ！」

コラボビールは、市内の店舗や日本のサポーターが集まるイベントなどで販売する予定です。

「ペティコラス・ブリュワリー」マイケル・ペティコラスCEO「ここは日本のサポーターにとっての“ホーム”なんです。みんなが快適に過ごせるようにしたいし、サッカー文化の一部になりたい。本当に大好きだし、大会を楽しみたい。一緒に楽しみましょう。試合に勝ちましょう！」（ANNニュース）