『アド街』池袋を特集 ラーメン激戦区“神様”の30年前の貴重映像を放送
テレビ東京で13日午後9時から、『出没！アド街ック天国』を放送する。今回は西武鉄道シリーズ“最終章”として，池袋を取り上げる。
【山岸一雄さんが登場！】映画ポスター 他ショットも
さまざまなカルチャーを発信し続ける埼玉からの東京の玄関口・池袋。ギャル・腐女子など平成を彩った懐かし映像30年分をプレイバック。近年大変貌した令和の最新トレンドもある。
昭和・平成・令和で愛される人気グルメ、星座パフェ＆渡り蟹パスタ＆ばくだん焼きが登場するほか、ブーム再燃、手芸店で人気“編み物”教室も放送される。
ラーメン激戦区、神様の30年前貴重映像も放送。池袋で創業し世界進出した東京豚骨ラーメンも取り上げる。
■出演者
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【山岸一雄さんが登場！】映画ポスター 他ショットも
さまざまなカルチャーを発信し続ける埼玉からの東京の玄関口・池袋。ギャル・腐女子など平成を彩った懐かし映像30年分をプレイバック。近年大変貌した令和の最新トレンドもある。
昭和・平成・令和で愛される人気グルメ、星座パフェ＆渡り蟹パスタ＆ばくだん焼きが登場するほか、ブーム再燃、手芸店で人気“編み物”教室も放送される。
ラーメン激戦区、神様の30年前貴重映像も放送。池袋で創業し世界進出した東京豚骨ラーメンも取り上げる。
■出演者
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎