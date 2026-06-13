ホテルなどの宿泊者に課税する「宿泊税」を導入する自治体が増えている。

総務省によると導入済みは４５自治体に上り、今年度中に１０自治体が導入予定だ。訪日客対策や観光振興の財源に充てるのが目的で、増税に踏み出す自治体もあるが、利用者の減少を懸念する声や、課税範囲を巡る課題も出ている。

年間約６０万人が宿泊する温泉地・神奈川県湯河原町は４月、県内の自治体で初めて宿泊税を導入した。１人１泊あたりの宿泊料金が５万円未満で３００円、５万円以上で５００円（小学生以下免除）を徴収する。今年度の税収を１億８６００万円と見込み、町内で使える宿泊券や商品券の発行などに充てる。鈴木友則・町地域政策課長は「人口や税収が減る見通しの中、観光立町として持続するには、観光に使う財源の確保が重要だ」と話す。

宿泊税は、東京都が２００２年に全国で初めて導入した。１７年以降、訪日客の増加に伴い他自治体にも拡大。今月１日時点で７都道府県、３８市町村に上り、今年度中に１県、９市町村も課税を始める。旅行者の受け入れや観光資源の整備・充実を使途としている。

税額などを見直す動きもある。オーバーツーリズム（観光公害）対策で３月から増額したのが京都市。宿泊料金の価格帯で「３段階」だった税額区分を「５段階」に変更し、１人１泊あたりの上限額を１０００円から１万円（宿泊費１０万円以上）に引き上げた。今年度の税収を従来の２倍以上の１３２億円と見込む。

東京都は２７年度、定額制（１人１泊あたり１００円か２００円）から、宿泊料金の３％を課す定率制に切り替える方針だ。税収は従来の２倍超の１９０億円に増える見通しだが、ホテル関係者からは「宿泊者の負担が増し、利用が減るのでは」と懸念の声も上がる。

導入が進む一方で断念した自治体もある。秋田市は昨年３月、市内の宿泊事業者へのアンケートで利用者の減少や徴収事務の負担への懸念が出たため、見送った。「観光振興の具体的な使途を決められなかった」のも理由という。

導入を検討する自治体では、課税範囲も課題となっている。北海道美瑛町は、導入を目指す宿泊税と観光名所「青い池」の駐車場利用税について「町民非課税」とする方針だったが、総務省から昨年１０月、「税の公平性から疑義がある」との指摘を受け、再検討を余儀なくされている。

神奈川大の青木宗明教授（地方財政）は「使途を限定し、住民にも課税しなければ公平ではないという考え方には限界がある。国は地域の事情に応じ柔軟に対応すべきだ」と指摘する。

◆宿泊税＝地方自治体が宿泊施設の利用者に課している税。地方税法に定めがなく、自治体が「法定外目的税」として特定の使途のために独自の条例をつくり、総務相の同意を得て徴収している。