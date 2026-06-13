歌手の小林幸子さんが、東京農業大学の世田谷キャンパス「水田」お披露目&田植えイベントに登場し、イベント後の囲み取材で中村玉緒さんの訃報についてコメントしました。

【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】小林幸子さん追悼「夫・勝新太郎さんの話をすると少女みたいな顔をした」



小林さんは突然の訃報に“玉緒さんとは昔からドラマでも何回も共演させてもらって。施設の方に入っているという話は聞いてはいましたが、びっくりしました。”と、驚きを隠せない様子で語りました。



続けて“いつも気さくで。あのまんまの方ですね。表も裏もなければ、あのお人柄で明るくてね。”“(玉緒さんの夫である)勝新太郎さんの話をすると少女みたいな顔をする。すごくかわいいんですよ。本当に好きで好きでたまらないんだって。”と中村さんの人柄について語りました。



更に“勝さんが亡くなってから（玉緒さんに）聞いたことがあるんですけど、「おうちに新しい石鹸を置くといつも主人は角を最初に洗う。今も新しい石鹸を置いておくんだけども、角を取ってくれる人がいない。そのときに初めて主人が亡くなったんだなって」そんな話をしてくださった。夢見る少女みたいな人でした”と中村さんとの別れを惜しみました。

【担当：芸能情報ステーション】